La Source menu Saint Sylvestre 2025 Plage de la Source Pornic
La Source menu Saint Sylvestre 2025 Plage de la Source Pornic mercredi 31 décembre 2025.
La Source menu Saint Sylvestre 2025
Plage de la Source Centre de Thalassothérapie Pornic Loire-Atlantique
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31 21:00:00
2025-12-31
Célébrez la nouvelle année au restaurant La Source à la Thalasso de Pornic !
MENU
Trois mises en bouche
Cromesquis d’artichaut à la truffe
Ile flottante aux langoustines
Gravlax de saumon et caviar d’Aquitaine
(Accompagnées d’une flûte de champagne)
—
Pour continuer
Tagliatelles de noix de Saint-Jacques bretonnes parfumées au citron main de bouddha
Foie gras de canard au vin jaune, brioche toastée et confit de baies d’argousier
Turbot poché à la dulse, beurre de champagne et dauphine de topinambours bio aux trompettes de la mort
Mont-Blanc revisité à la vanille et potimarron
(Accompagné d’une flûte de champagne)
—
Enfin
Macaron au champagne
Pâte de fruits passion maison
Orangette
.
Plage de la Source Centre de Thalassothérapie Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 68 16 info.resa@thalassopornic.com
English :
Celebrate the New Year at La Source restaurant at the Thalasso de Pornic!
