La Source menu Saint Sylvestre 2025 Plage de la Source Pornic

Célébrez la nouvelle année au restaurant La Source à la Thalasso de Pornic !



MENU

Trois mises en bouche

Cromesquis d’artichaut à la truffe

Ile flottante aux langoustines

Gravlax de saumon et caviar d’Aquitaine

(Accompagnées d’une flûte de champagne)

—

Pour continuer

Tagliatelles de noix de Saint-Jacques bretonnes parfumées au citron main de bouddha

Foie gras de canard au vin jaune, brioche toastée et confit de baies d’argousier

Turbot poché à la dulse, beurre de champagne et dauphine de topinambours bio aux trompettes de la mort

Mont-Blanc revisité à la vanille et potimarron

(Accompagné d’une flûte de champagne)

—

Enfin

Macaron au champagne

Pâte de fruits passion maison

Orangette

.

Plage de la Source Centre de Thalassothérapie Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 68 16 info.resa@thalassopornic.com

English :

Celebrate the New Year at La Source restaurant at the Thalasso de Pornic!

