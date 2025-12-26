LA SOURCE QUI NOUS RESSOURCE

Domaine de Restinclières Prades-le-Lez Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15

fin : 2026-01-15

Date(s) :

2026-01-15 2026-03-12 2026-05-07 2026-05-28 2026-07-02

GRATUIT plus d’information sur notre site internet http://domainederestinclieres.herault.fr

• La source qui nous ressource

Gué du Lez- Domaine de Restinclières PRADES-LE-LEZ

Les 15 janvier, 12 mars et 7 mai, 28 mai

entre 14h et 16h

Et jeudi 2 juillet de 9h à 11h avec le CREN (spécial loutre)

sans inscription

Retrouvez nous pour une maraude nature écoute des oiseaux, traces d’animaux à mouler, lecture de paysage… Des animations ouvertes à tous pour découvrir la vie qui anime le Lez.

Avec Aude Hautesserre et Florence Richard, animatrices environnement à la MDE .

Domaine de Restinclières Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie +33 4 67 67 82 20 domainederestinclieres@herault.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement LA SOURCE QUI NOUS RESSOURCE Prades-le-Lez a été mis à jour le 2025-12-23 par 34 RESTINCLIERES