LA SOURCE QUI NOUS RESSOURCE, Prades-le-Lez
LA SOURCE QUI NOUS RESSOURCE, Prades-le-Lez jeudi 15 janvier 2026.
LA SOURCE QUI NOUS RESSOURCE
Domaine de Restinclières Prades-le-Lez Hérault
Début : 2026-01-15
fin : 2026-01-15
2026-01-15 2026-03-12 2026-05-07 2026-05-28 2026-07-02
GRATUIT http://domainederestinclieres.herault.fr
• La source qui nous ressource
Gué du Lez- Domaine de Restinclières PRADES-LE-LEZ
Les 15 janvier, 12 mars et 7 mai, 28 mai
entre 14h et 16h
Et jeudi 2 juillet de 9h à 11h avec le CREN (spécial loutre)
sans inscription
Retrouvez nous pour une maraude nature écoute des oiseaux, traces d’animaux à mouler, lecture de paysage… Des animations ouvertes à tous pour découvrir la vie qui anime le Lez.
Avec Aude Hautesserre et Florence Richard, animatrices environnement à la MDE .
Domaine de Restinclières Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie +33 4 67 67 82 20 domainederestinclieres@herault.fr
