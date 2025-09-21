La source romaine de Saint-Saturnin La source de Saint-Saturnin Chambéry

La source romaine de Saint-Saturnin Dimanche 21 septembre, 14h00, 16h00 La source de Saint-Saturnin Savoie

Sur inscription à partir du 1er septembre, limité à 18 personnes. Prévoir des chaussures de sport car sentier pour rejoindre la source.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Cette source romaine, l’une des plus anciennes de Chambéry, nous alimente encore aujourd’hui. Profitez de cette visite technique pour découvrir la chapelle du même nom.

La source de Saint-Saturnin 2307, route de Saint-Saturnin, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

©Grand Chambéry