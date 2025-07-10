La Souricière, Compagnie Topaze Tergnier
La Souricière, Compagnie Topaze Tergnier vendredi 16 janvier 2026.
La Souricière, Compagnie Topaze
7 Rue Marceau Tergnier Aisne
Tarif : 4 – 4 –
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 20:30:00
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
La souricière est jouée sans interruption à Londres depuis 1952.
C’est dire sa renomée ! Tout comme son auteure, Agatha
Christie !
La Souricière est une fantaisie policière car, certes il y a un
manoir, des cadavres, un suspense qui monte, mais aussi
des personnages hauts en couleur, voire parfois totalement
extravagants, qui s’entrechoquent allègrement.
Nous sommes dans le manoir Monskwell récemment repris
par Mollie et Giles pour y faire des chambres d’hôtes, où vont
se présenter, Wren, Boyle, Casewell, Metcalf, Paravicini, puis
l’inspecteur Trotter. Ce petit monde en vase clos, va entrer en
ébullition mais nous n’en dirons pas davantage… 4 .
7 Rue Marceau Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 40 24 40 centre.culturel@ville-tergnier.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement La Souricière, Compagnie Topaze Tergnier a été mis à jour le 2025-09-03 par SIM Hauts-de-France OT Cœur de Picard