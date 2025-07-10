La Souricière, Compagnie Topaze Tergnier

La Souricière, Compagnie Topaze

7 Rue Marceau Tergnier Aisne

Tarif : 4 – 4 –

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

La souricière est jouée sans interruption à Londres depuis 1952.

C’est dire sa renomée ! Tout comme son auteure, Agatha

Christie !

La Souricière est une fantaisie policière car, certes il y a un

manoir, des cadavres, un suspense qui monte, mais aussi

des personnages hauts en couleur, voire parfois totalement

extravagants, qui s’entrechoquent allègrement.

Nous sommes dans le manoir Monskwell récemment repris

par Mollie et Giles pour y faire des chambres d’hôtes, où vont

se présenter, Wren, Boyle, Casewell, Metcalf, Paravicini, puis

l’inspecteur Trotter. Ce petit monde en vase clos, va entrer en

ébullition mais nous n’en dirons pas davantage… 4 .

7 Rue Marceau Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 40 24 40 centre.culturel@ville-tergnier.fr

