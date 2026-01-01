La souricière d’Agatha Christie

14 rue Michel Cauty Senonches Eure-et-Loir

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

La compagnie de théâtre vous entraine dans un manoir perdu au fin fond de l’Angleterre, où des pensionnaires sont bloqués par une violente tempête de neige. Mais un tueur rôde, un inspecteur tente une course contre la montre pour le démasquer.

La compagnie de théâtre vous entraine dans un manoir perdu au fin fond de l’Angleterre, où des pensionnaires sont bloqués par une violente tempête de neige. Mais un tueur rôde, un inspecteur tente une course contre la montre pour le démasquer. Humour, angoisse et rebondissement seront au rendez-vous. 10 .

14 rue Michel Cauty Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 89 86 44 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The theater company takes you to a manor house deep in the heart of England, where the residents are stranded by a violent snowstorm. But a killer is on the prowl, and a detective is racing against time to unmask him.

L’événement La souricière d’Agatha Christie Senonches a été mis à jour le 2026-01-10 par OTs DU PERCHE