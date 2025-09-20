LA SOURICIÈRE Sains-Richaumont

3, rue du collège Sains-Richaumont Aisne

Début : 2025-09-20 20:30:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

La souricière est jouée sans interruption à Londres depuis 1952, c’est dire sa renommée ! Tout comme son auteure, Agatha Christie ! En France elle a été très souvent jouée dans des adaptations différentes (Entre autres en 1970, 1994, 2009, 2019, 2022…), et continue à être jouée fréquemment. Nous a

3, rue du collège Sains-Richaumont 02120 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 60 91 28 culture@sains-richaumont.fr

English :

The Mousetrap has been performed continuously in London since 1952 that’s how famous it is! Just like its author, Agatha Christie! In France, it has been performed many times in different adaptations (among others in 1970, 1994, 2009, 2019, 2022…), and continues to be performed frequently. We have

German :

Die Mausefalle wird seit 1952 ununterbrochen in London aufgeführt, was ihren Ruhm unterstreicht! Genau wie ihre Autorin Agatha Christie! In Frankreich wurde sie sehr oft in verschiedenen Adaptionen gespielt (u.a. 1970, 1994, 2009, 2019, 2022…) und wird auch heute noch häufig aufgeführt. Wir haben

Italiano :

The Mousetrap viene rappresentato a Londra ininterrottamente dal 1952, il che dimostra quanto sia famoso! Proprio come la sua autrice, Agatha Christie! In Francia è stata rappresentata molte volte in diversi adattamenti (tra cui nel 1970, nel 1994, nel 2009, nel 2019, nel 2022…) e continua a essere rappresentata frequentemente. Abbiamo

Espanol :

La Ratonera se representa en Londres sin interrupción desde 1952, lo que demuestra su fama Al igual que su autora, Agatha Christie En Francia, se ha representado muchas veces en diferentes adaptaciones (en 1970, 1994, 2009, 2019, 2022…), y sigue representándose con frecuencia. Tenemos

