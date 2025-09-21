LA SOUS-PRÉFECTURE Sous-préfecture de Cambrai Cambrai

LA SOUS-PRÉFECTURE Sous-préfecture de Cambrai Cambrai dimanche 21 septembre 2025.

LA SOUS-PRÉFECTURE Dimanche 21 septembre, 09h30, 10h30, 11h30 Sous-préfecture de Cambrai Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T10:30:00

Fin : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

Lieu de pouvoir, pénétrez dans les coulisses de la sous-préfecture et découvrez son fonctionnement ! Puis visitez la résidence et les jardins du sous-préfet avec lequel vous aurez l’opportunité d’échanger.

Sous-préfecture de Cambrai 3 Place Fénelon 59400 Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France +33 (0) 3 27 72 59 78 https://nord.gouv.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 78 36 15 »}] Représentant de l’État dans l’arrondissement de Cambrai, le sous-préfet anime et coordonne, sous l’autorité du préfet, l’action des services de L’État sur ce territoire, dans l’ensemble de ses domaines de compétence : sécurité, libertés publiques, développement local, cohésion sociale, etc. au service du développement local. Un parking gratuit se situe en face de la sous-préfecture. La sous-préfecture est desservi par le réseau TUC (arrêt Fénelon et arrêt Saint-Géry).

La sous-préfecture est accessible aux personnes en situation de handicap.

Journées européennes du patrimoine 2025

Lydie Perraud