La sous-préfecture vous ouvre ses portes ! Sous-préfecture de Marmande Marmande

La sous-préfecture vous ouvre ses portes ! Samedi 20 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Sous-préfecture de Marmande Lot-et-Garonne

Gratuit. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Lors d’une visite accompagnée par le secrétaire général, le public pourra découvrir le bâtiment ainsi que les jardins de la sous-préfecture de Marmande.

Départ des visites à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h.

Pièce d’identité et réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme Val de Garonne.

Sous-préfecture de Marmande 93 Rue de la Libération, 47200 Marmande Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 53 64 44 44 »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

© DR