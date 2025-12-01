La Soussoupe Toul

La Soussoupe

263 Avenue Jean Jaurès Toul Meurthe-et-Moselle

Samedi 2025-12-20 20:00:00

2025-12-20 22:00:00

2025-12-20 2025-12-21

Rendez-vous au marché de Noël dans l’atelier de Matthieu Exposito, pour une nouvelle édition conviviale de notre marché associatif.

Nous avons le plaisir d’accueillir d’ores et déjà les artistes Judith Collet (artisane bijoutière), Le Rucher des Thriae (apiculteur), les artistes plasticiens/plastiennes Lucile Nabonnand, Roland Germain, Thibault Messac, Metthieu Exposito … et un ciné-concert avec le musicien Mathieu Regnault le samedi soir (prix au chapeau).

Une belle occasion de découvrir des créations originales, d’échanger avec les artistes, et de partager un moment chaleureux, autour d’une bonne soupe chaude.Tout public

263 Avenue Jean Jaurès Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est crew333.info@gmail.com

English :

See you at the Christmas market in Matthieu Exposito’s workshop, for another friendly edition of our associative market.

We are delighted to welcome the following artists: Judith Collet (artisan jeweler), Le Rucher des Thriae (beekeeper), visual artists Lucile Nabonnand, Roland Germain, Thibault Messac, Metthieu Exposito … and a ciné-concert with musician Mathieu Regnault on Saturday evening (hat prices).

A great opportunity to discover original creations, chat with the artists, and share a warm moment over a hot soup.

