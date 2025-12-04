La souveraineté à l’heure de l’IA, une rencontre avec Hugo Micheron Théâtre de la Concorde Paris

Hugo Micheron reçoit Clara Chappaz, ancienne ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique, pour un échange sur les nouveaux enjeux de la souveraineté à l’ère de l’IA. Entre géopolitique des données, dépendance aux infrastructures numériques et gouvernance algorithmique, cette rencontre questionne la capacité des démocraties à rester maîtresses de leurs choix collectifs. Derrière les lignes de code se jouent aujourd’hui des équilibres politiques et citoyens essentiels : qui contrôle la technologie ? et pour qui agit-elle ?

Cette rencontre prolonge la réflexion engagée par le Théâtre de la Concorde autour de la thématique « Faire corps », en interrogeant la manière de tenir ensemble dans un monde gouverné par les machines.

En partenariat avec Sciences Po, le Théâtre de la Concorde renouvelle le cycle « IA, démocraties et milieu informationnel » fondé et animé par Hugo Micheron, maître de conférences et chercheur à Sciences Po.

Dans un monde où les infrastructures numériques redéfinissent le pouvoir, la souveraineté n’est plus affaire d’État : elle se joue dans le code, les serveurs et les plateformes. Comment préserver l’autonomie démocratique face à la dépendance technologique, à l’heure où les algorithmes façonnent notre vision du monde ?

Le jeudi 04 décembre 2025

de 19h00 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-04T20:00:00+01:00

fin : 2025-12-04T21:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-04T19:00:00+02:00_2025-12-04T20:00:00+02:00

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo