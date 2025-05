La Standardiste La Compagnie Acaly – Soissons, 4 juillet 2025 20:30, Soissons.

Aisne

La Standardiste La Compagnie Acaly 64 Avenue de Paris Soissons Aisne

Tarif : 10 – 10 – 38

10

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 20:30:00

fin : 2025-07-26 22:00:00

Date(s) :

2025-07-04

Découvrez la comédie « LA STANDARDISTE », du 4 au 26 Juillet, les vendredis et samedis, 19h pour le dîner / 20h30 pour la pièce. « Térésa travaille pour le grand groupe TOUVABIEN.COM…Elle passe sa vie au téléphone à répondre à tous les paumés qui viennent lui raconter leur vie. Elle tente de les aider, sans juger, mais elle ne peut pas s’empêcher de dépeindre leur vie et la nôtre à sa manière, nous emportant dans son délicieux délire jusqu’au moment où elle sera confrontée à un cas de conscience… Un one-woman show savoureux, drôle et sans retenue ! » 10 .

64 Avenue de Paris

Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 53 54 42 acaly@theatresaintmedard.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La Standardiste La Compagnie Acaly Soissons a été mis à jour le 2025-05-25 par SIM Hauts-de-France CA GrandSoissons