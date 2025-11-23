La Station Champbaudet CCM Jean Gagnant Limoges
CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne
Dans La Station Champbaudet, la veuve éponyme attend chaque jour Paul Tacarel, dont elle est secrètement amoureuse. Mais le beau jeune homme ne fait que patienter avant de rejoindre sa maîtresse, la voisine Aglaé Garambois. Entre signaux musicaux, quiproquos d’immeuble et révélations croustillantes, la comédie de Labiche déploie tout son génie burlesque. Portée par des comédiens vifs et des parties chantées accompagnées à l’accordéon, la pièce retrouve sa fantaisie légère et irrésistible. .
CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 48 14 18
