La station de traitement des eaux usées de Maxéville : patrimoine architectural et modernité environnementale Station d’épuration de Maxéville Maxéville

La station de traitement des eaux usées de Maxéville : patrimoine architectural et modernité environnementale Station d’épuration de Maxéville Maxéville samedi 20 septembre 2025.

La station de traitement des eaux usées de Maxéville : patrimoine architectural et modernité environnementale Samedi 20 septembre, 10h00 Station d’épuration de Maxéville Meurthe-et-Moselle

Entrée gratuite, inscription obligatoire. 4 visites prévues, 30 personnes maximum par visite. 6 ateliers autour des enjeux de l’eau, des déchets et de l’environnement, à accès libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025 consacrées au « patrimoine architectural », venez découvrir la station de traitement des eaux usées de la Métropole du Grand Nancy, un site emblématique où l’architecture industrielle se met au service de la qualité de vie urbaine.

Implantée à Maxéville au bord de la Meurthe, cette station associe fonctionnalité technique et intégration paysagère. Ses volumes géométriques, ses bassins et ses structures aérées témoignent d’une architecture utilitaire pensée pour être lisible, accessible et adaptée à son environnement.

Au-delà de sa fonction essentielle, le traitement des eaux usées de plus de 250 000 habitants, la station illustre l’évolution de l’architecture industrielle publique depuis la seconde moitié du XXe siècle, conciliant performance technique et respect du cadre urbain.

Aujourd’hui encore, le site se présente comme un marqueur territorial fort, où infrastructures, bassins et bâtiments racontent l’histoire d’une métropole en constante adaptation aux défis environnementaux et sociétaux.

Venez découvrir le samedi 20 septembre, les étapes de traitement des eaux usées de la station d’épuration de Maxéville : une installation essentielle pour la préservation de l’environnement !

Station d’épuration de Maxéville Av. de la Meurthe, 54320 Maxéville Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://admin.eventdrive.com/public/events/78120/website/home/236847/0/ »}]

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025 consacrées au « patrimoine architectural », venez découvrir la station de traitement des eaux usées de la Métropole du Grand Nancy, un site où…

Veolia