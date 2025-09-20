La station d’épuration de Châlons-en-Champagne : architecture industrielle au service du paysage urbain Station d’épuration Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne

La station d’épuration de Châlons-en-Champagne : architecture industrielle au service du paysage urbain Samedi 20 septembre, 09h00 Station d’épuration Châlons-en-Champagne Marne

Entrée gratuite, inscription obligatoire. 2 visites prévues, 20 personnes maximum par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025, consacrées au thème « patrimoine architectural », venez (re)découvrir la station d’épuration de Châlons-en-Champagne, un site technique au rôle essentiel et à la présence ancrée dans le territoire.

La communauté d’agglomération assure le service d’assainissement collectif pour près de 82 600 habitants répartis sur 46 communes. Le patrimoine d’assainissement comprend 384 kilomètres de canalisations, 87 postes de relèvement et 9 stations de dépollution, d’une capacité totale de 118 817 équivalents-habitants.

Dans ce cadre, la station d’épuration desservant Châlons-en-Champagne incarne la rigueur de l’architecture industrielle contemporaine, où l’organisation des infrastructures (bâtiments techniques, bassins, postes de relèvement) se fait avec lisibilité, fonctionnalité et logique constructive. Disposée en harmonie avec son environnement, elle constitue un élément identitaire du paysage fluvial, fidèle à l’esprit architectural du service public.

Le site symbolise l’évolution des infrastructures publiques vers des formes plus intégrées, où performance technique et traitement respectueux de l’eau (jusqu’au rejet dans la Marne) se conjuguent.

Venez découvrir le samedi 20 septembre, les étapes de traitement des eaux usées de la station d’épuration de Châlons-en-Champagne : une installation essentielle pour la préservation de l’environnement !

Station d’épuration Châlons-en-Champagne Chemin des Grèves, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://admin.eventdrive.com/public/events/78135/website/home »}] Un lieu spécifique pour comprendre le cycle de l’eau et le traitement des eaux usées et des eaux pluviales. Parking gratuit à proximité

