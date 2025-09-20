La station d’épuration de Colmar : une architecture industrielle intégrée au paysage Station d’épuration de Colmar Colmar

La station d’épuration de Colmar : une architecture industrielle intégrée au paysage Samedi 20 septembre, 09h00 Station d’épuration de Colmar Haut-Rhin

Entrée gratuite, inscription obligatoire. 6 visites prévues, 20 personnes maximum par visite.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025 sur le thème du « patrimoine architectural », découvrez la station d’épuration Illéa de Colmar, exploitée par le SITEUCE.

Construite dans les années 1970 et modernisée dans les années 1990, cette infrastructure se distingue par une osins de traitement et espaces de valorisation s’articulentrganisation architecturale lisible : bâtiments techniques, bas de manière fonctionnelle et cohérente. Cette disposition traduit une architecture industrielle claire, où chaque volume exprime une étape du processus d’assainissement.

Implantée au nord-est de Colmar, la station dialogue avec son environnement grâce à une intégration paysagère soignée, renforcée aujourd’hui par l’éco-pâturage et l’installation de panneaux photovoltaïques. Plus qu’un site technique, Illéa constitue un patrimoine industriel vivant, où esthétique fonctionnelle et performance environnementale se rejoignent.

Venez découvrir le samedi 20 septembre, les étapes de traitement des eaux usées de la station d’épuration de Colmar : une installation essentielle pour la préservation de l’environnement !

Station d'épuration de Colmar 200 Rue du Ladhof, 68000 Colmar, France Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est

