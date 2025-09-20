La station d’épuration de Strasbourg-La Wantzenau : une architecture industrielle au service de la transition écologique Station d’épuration de Strasbourg Strasbourg

La station d’épuration de Strasbourg-La Wantzenau : une architecture industrielle au service de la transition écologique Samedi 20 septembre, 10h00 Station d’épuration de Strasbourg Bas-Rhin

Entrée gratuite, inscription obligatoire. 5 visites prévues, 30 personnes maximum par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025, consacrées au « patrimoine architectural », découvrez la station d’épuration de Strasbourg-La Wantzenau, un exemple emblématique d’architecture industrielle intégrée au paysage naturel.

Implantée en bordure du Rhin, cette station, mise en service en 1988, dessert près d’un million d’habitants et est l’une des plus grandes de France. Son architecture fonctionnelle et ordonnée reflète la rigueur des infrastructures publiques modernes, où chaque élément, des bassins de traitement aux unités de valorisation énergétique, est conçu pour optimiser les performances tout en respectant l’environnement.

La station s’intègre harmonieusement dans son cadre naturel, au cœur de la réserve naturelle du massif forestier de la Robertsau et de La Wantzenau. Elle témoigne de l’évolution de l’architecture industrielle vers une esthétique fonctionnelle, où la performance technique et l’intégration paysagère sont au service de la transition écologique.

Venez découvrir le samedi 20 septembre, les étapes de traitement des eaux usées de la station d’épuration de Strasbourg : une installation essentielle pour la préservation de l’environnement !

Station d’épuration de Strasbourg Rte du Glaserswoerth, 67000 Strasbourg Strasbourg 67610 Robertsau Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://admin.eventdrive.com/public/events/78729/website/home »}] En 1894, Strasbourg caresse le dessein de déverser ses eaux usées dans l’Ill. Le conseil municipal de La Wantzenau émet les plus vives protestations en ces termes :

« L’eau de l’Ill, qui coule directement dans notre village, deviendrait sale, polluée en général, et répandrait très probablement une odeur dégoûtante dans les environs lorsqu’il fait très chaud. L’eau de l’Ill est souvent utilisée par la population locale comme eau de boisson et de cuisine, et pour abreuver le bétail en le menant à la rivière, ce qui ne serait plus jamais possible. […] »

Mais La Wantzenau, qui ne fait vraisemblablement pas le poids vis-à-vis de Strasbourg, n’est pas écoutée. En 1928, les eaux usées de la Robertsau sont rejetées dans l’Ill, puis en 1933 c’est au tour de celles de Schiltigheim. L’Ill devient un cloaque.

La station d’épuration de Strasbourg-La Wantzenau a été mise en service en 1988. Des travaux de mise aux normes ont été réalisés entre 2005 et 2007.

