La station d’épuration de Thionville : architecture industrielle et paysage fluvial Station d’épuration Thionville Thionville samedi 20 septembre 2025.

Entrée gratuite, inscription obligatoire. 3 visites prévues, 30 personnes maximum par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025 consacrées au « patrimoine architectural », découvrez la station d’épuration de Thionville, une infrastructure qui conjugue fonctionnalité et intégration paysagère.

Mise en service en 2003, elle traite les eaux usées des habitants et se distingue par son organisation spatiale claire : bâtiments techniques, bassins et ouvrages sont disposés de manière lisible et harmonieuse en bord de Moselle. Cette composition traduit une architecture industrielle rationnelle, où chaque élément construit reflète une étape précise du traitement de l’eau.

Au-delà de son rôle essentiel pour la qualité de la ressource et du milieu naturel, la station s’impose comme un exemple de patrimoine industriel contemporain : un site où l’architecture, par ses formes simples et sa relation au paysage, accompagne la modernisation des infrastructures publiques.

Venez découvrir le samedi 20 septembre, les étapes de traitement des eaux usées de la station d’épuration de Thionville : une installation essentielle pour la préservation de l’environnement !

Station d’épuration Thionville 22 Rte de Manom, 57100 Thionville Thionville 57100 Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://admin.eventdrive.com/public/events/78789/website/home »}]

Veolia