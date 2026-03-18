La station Lafayette plongez dans les ondes de l’histoire

Marcheprime Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Découvrez la station TSF Lafayette, un site emblématique construit en 1917 à Croix d’Hins à Marcheprime pour relier l’Europe et les États-Unis pendant la Première Guerre mondiale. Grâce à ses antennes géantes, elle a joué un rôle clé dans les communications transatlantiques, marquant une avancée majeure dans l’histoire des télécommunications.

Aujourd’hui, seuls quelques vestiges témoignent de cette incroyable aventure technique et humaine.

Informations pratiques

Durée 2h

Visite non réservable en ligne

Sur réservation à l’Office de tourisme Cœur du Bassin d’Arcachon. .

Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 67 56

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English : La station Lafayette plongez dans les ondes de l’histoire

L’événement La station Lafayette plongez dans les ondes de l’histoire Marcheprime a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Coeur Bassin