La statuaire du XVIe siècle dans le département des Vosges Châtel-sur-Moselle

8 Rue des Capucins Châtel-sur-Moselle Vosges

La conférence sera donnée par Monsieur Patrick CORBET, Professeur émérite d’histoire du Moyen Age à l’Université de Lorraine, membre de l’académie Stanislas et correspondant de l’Institut.

Le département des Vosges se distingue comme le territoire lorrain le plus riche en statues anciennes, en particulier celles du XVI¿ siècle, période florissante de la sculpture. Cette abondance se reflète notamment dans la profusion de croix monumentales, de retables et de Mises au tombeau. La production sculptée, réalisée en grande majorité en pierre avant 1550, se répartit en deux grands ensembles d’une part les œuvres issues des ateliers liés à la Cour ducale de Lorraine ou aux foyers artistiques voisins (Champagne troyenne, Alsace), et d’autre part une statuaire locale, d’inspiration populaire et villageoise, remarquable par sa diversité et son charme singulier.Tout public

8 Rue des Capucins Châtel-sur-Moselle 88330 Vosges Grand Est +33 6 31 15 00 36

English :

The lecture will be given by Patrick CORBET, Professor Emeritus of Medieval History at the University of Lorraine, member of the Académie Stanislas and correspondent of the Institut.

The Vosges department stands out as Lorraine’s richest area for antique statues, particularly those from the 16th century, a flourishing period for sculpture. This abundance is reflected in the profusion of monumental crosses, altarpieces and tombstones. The vast majority of these sculptures were produced in stone before 1550, and can be divided into two main groups: on the one hand, works from workshops associated with the Ducal Court of Lorraine or neighboring artistic centers (Champagne Troyenne, Alsace), and on the other, local statuary of popular and village inspiration, remarkable for its diversity and singular charm.

German :

Der Vortrag wird von Herrn Patrick CORBET, emeritierter Professor für Geschichte des Mittelalters an der Universität Lothringen, Mitglied der Stanislas-Akademie und Korrespondent des Instituts, gehalten.

Das Departement Vosges ist das reichste Gebiet Lothringens an alten Statuen, insbesondere aus dem 16. Jahrhundert, einer Blütezeit der Bildhauerei. Dieser Reichtum spiegelt sich vor allem in der Fülle an monumentalen Kreuzen, Altarbildern und Grablegungen wider. Die Bildhauerkunst, die vor 1550 überwiegend aus Stein gefertigt wurde, lässt sich in zwei große Gruppen unterteilen: einerseits die Werke aus den Werkstätten, die mit dem herzoglichen Hof in Lothringen oder den benachbarten Kunstzentren (Champagne troyenne, Elsass) verbunden waren, und andererseits die lokale, volkstümliche und dörfliche Bildhauerkunst, die durch ihre Vielfalt und ihren einzigartigen Charme besticht.

Italiano :

La conferenza sarà tenuta da Patrick CORBET, professore emerito di Storia del Medioevo all’Università della Lorena, membro dell’Académie Stanislas e corrispondente dell’Institut.

Il dipartimento dei Vosgi è il più ricco di statue antiche della Lorena, in particolare quelle del XVI secolo, un periodo fiorente per la scultura. Questa abbondanza si riflette nella profusione di croci monumentali, pale d’altare e lapidi. La maggior parte della scultura in pietra prodotta prima del 1550 può essere suddivisa in due gruppi principali: da un lato, opere provenienti da botteghe legate alla corte ducale della Lorena o a centri artistici vicini (Champagne Troyenne, Alsazia), dall’altro, statuaria locale, di ispirazione popolare e paesana, notevole per la sua diversità e il suo fascino singolare.

Espanol :

La conferencia correrá a cargo de Patrick CORBET, catedrático emérito de Historia de la Edad Media en la Universidad de Lorena, miembro de la Académie Stanislas y corresponsal del Institut.

El departamento de los Vosgos es el más rico en estatuas antiguas de Lorena, en particular las del siglo XVI, periodo floreciente para la escultura. Esta abundancia se refleja en la profusión de cruces monumentales, retablos y lápidas. La gran mayoría de la escultura realizada en piedra antes de 1550 puede dividirse en dos grandes grupos: por un lado, las obras procedentes de talleres asociados a la Corte Ducal de Lorena o a centros artísticos vecinos (Champaña Troyana, Alsacia), y por otro, la estatuaria local de inspiración popular y aldeana, notable por su diversidad y singular encanto.

