La stratégie de SPOTIFY en France avec Antoine MONIN – HEC Alumni Paris, 21 mai 2025, Paris.

La stratégie de SPOTIFY en France avec Antoine MONIN HEC Alumni Paris Mercredi 21 mai, 08h30 On registration

La stratégie de SPOTIFY en France avec Antoine MONIN et HEC Alumni

Club Medias & Entertainment

Reçoit

Antoine MONIN

Managing Director SPOTIFY Western Europe

sur le thème :

« La stratégie de SPOTIFY en France»

MERCREDI 21 MAI 2025 à 8H30 précises

A l’Association HEC,

9, avenue Franklin Roosevelt– 75008 Paris

(précédé d’un petit-déjeuner)

Après des études économiques et culturelles à Paris (HEC 1994) et à Vancouver (UBC), Antoine Monin a travaillé 10 ans dans l’industrie de la musique enregistrée chez Virgin Records / EMI France à plusieurs des postes de marketing et de gestion (1995-2005).

Il a ensuite travaillé 12 ans chez Morgane Groupe (production indépendante TV & Live), développement de nouvelles entreprises (contenu musical pour les sociétés de télécommunications), production TV (pour Disney Channel, M6, Arte, France Télévisions… ), Production d’événements en direct (nouveaux festivals, spectacles de remise de prix, cérémonies d’ouverture), jusqu’à ce qu’il soit nommé directeur général du groupe (2005-2017).

Il a rejoint Spotify en 2018, où il est aujourd’hui directeur général pour la France et le Benelux et dirige les équipes vers une croissance continue et soutenue dans toute la région tout en établissant des partenariats durables avec les principales parties prenantes locales.

Il se décrit accro à la musique et aux sons. Sa collection de disques / listes de lecture vont d’A Tribe Called Quest à Frank Zappa, du jazz éthiopien au funk kenyan en passant par la gorge inuite de Mdou Moctar à Claudine Longet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-21T08:30:00.000+02:00

Fin : 2025-05-21T10:00:00.000+02:00

1

https://www.hecalumni.fr/fr/event/la-strategie-de-spotify-en-france-avec-antoine-monin/2025/05/17/12509

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris