La stratégie du dépôt de bilan – La Débordante Cie – Saison Onyx Onyx Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-27 20:30 – 21:30

Prise de parole chorégraphique « En cercle, faces au centre, nous allons donner à voir le monde. Les intérêts sont multiples. Les gens ne sont pas d’accord. Des idéologies s’affrontent. Et nous, nous qui faisons ce spectacle, qu’est-ce que nous faisons là ? Si l’injustice est aussi criante et nous est si insupportable, sommes-nous à la bonne place ? Faut-il mettre nos corps en jeu, encore un peu plus ? Et s’il fallait y voir de la beauté pour continuer à lutter ? Parce qu’il faut lutter. Mais il faut que ce soit beau. Sinon c’est nul. Prends-moi dans tes bras, et je trouverai la force de continuer. » Associant danse et questionnement politique, La Débordante Cie, déjà accueillie avec « Ce qui m’est dû » en 2024, revient avec sa nouvelle création. En interrogeant la notion d’utilité du spectacle, la compagnie pose une question à tiroirs, lui permettant de parler du monde, au sens large : son état, sa dynamique, son passé et son avenir…Un spectacle militant sincère et nécessaire ! Ecriture, et mise en scène : Antoine Raimondi et Héloïse DesfargesComédienne et comédien, danseuse et danseur : Héloïse Desfarges et Antoine RaimondiCollaboration artistique : Toma RocheSoutien chorégraphique : Sarah Pellerin-Ott Durée : 1h Tout public à partir de 12 ans

Onyx Centre Saint-Herblain 44800

