LA STREET VISITE FAMILY Frontignan
LA STREET VISITE FAMILY Frontignan mercredi 15 octobre 2025.
LA STREET VISITE FAMILY
Frontignan Hérault
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-10-15
fin : 2025-10-15
Date(s) :
2025-10-15
Un parcours et des ateliers adaptés pour partager avec son enfant la découverte du street art. Famille, enfants de 3 à 5 ans Durée 1h
Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 50 00 culture@frontignan.fr
English :
An itinerary and workshops designed to help your child discover street art. Family, children aged 3 to 5 Duration: 1h
German :
Ein Rundgang und angepasste Workshops, um mit seinem Kind die Entdeckung der Street Art zu teilen. Familie, Kinder von 3 bis 5 Jahren Dauer: 1 Std
Italiano :
Un tour e dei laboratori pensati per far scoprire la street art ai vostri bambini. Famiglia, bambini da 3 a 5 anni Durata: 1 ora
Espanol :
Un recorrido y talleres diseñados para que su hijo descubra el arte callejero. En familia, niños de 3 a 5 años Duración: 1 hora
