LA STREET VISITE FAMILY Frontignan

LA STREET VISITE FAMILY Frontignan mercredi 15 octobre 2025.

LA STREET VISITE FAMILY

Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15

fin : 2025-10-15

Date(s) :

2025-10-15

Un parcours et des ateliers adaptés pour partager avec son enfant la découverte du street art. Famille, enfants de 3 à 5 ans Durée 1h

Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 50 00 culture@frontignan.fr

English :

An itinerary and workshops designed to help your child discover street art. Family, children aged 3 to 5 Duration: 1h

German :

Ein Rundgang und angepasste Workshops, um mit seinem Kind die Entdeckung der Street Art zu teilen. Familie, Kinder von 3 bis 5 Jahren Dauer: 1 Std

Italiano :

Un tour e dei laboratori pensati per far scoprire la street art ai vostri bambini. Famiglia, bambini da 3 a 5 anni Durata: 1 ora

Espanol :

Un recorrido y talleres diseñados para que su hijo descubra el arte callejero. En familia, niños de 3 a 5 años Duración: 1 hora

