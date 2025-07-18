LA STREET VISITE Frontignan

LA STREET VISITE Frontignan vendredi 18 juillet 2025.

LA STREET VISITE

Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-07-18 2025-08-08 2025-10-11

Découvrez les œuvres des street-artistes de renommée internationale du réseau Sete Sois Sete Luas accueillis dans le cadre des saisons culturelles de Frontignan la Peyrade.

Découvrez les œuvres des street-artistes de renommée internationale du réseau Sete Sois Sete Luas accueillis dans le cadre des saisons culturelles de Frontignan la Peyrade. .

Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 54 92 culture@frontignan.fr

English :

Discover the works of internationally-renowned street artists from the Sete Sois Sete Luas network as part of Frontignan la Peyrade’s cultural seasons.

German :

Entdecken Sie die Werke der international bekannten Street-Artists des Netzwerks Sete Sois Sete Luas, die im Rahmen der kulturellen Saisonen in Frontignan la Peyrade aufgenommen wurden.

Italiano :

Scoprite le opere degli artisti di strada di fama internazionale della rete Sete Sois Sete Luas, invitati a partecipare alle stagioni culturali di Frontignan la Peyrade.

Espanol :

Descubra la obra de artistas callejeros de fama internacional de la red Sete Sois Sete Luas, invitados a participar en las temporadas culturales de Frontignan la Peyrade.

L’événement LA STREET VISITE Frontignan a été mis à jour le 2025-09-17 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE