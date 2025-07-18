LA STREET VISITE Frontignan
LA STREET VISITE Frontignan vendredi 18 juillet 2025.
LA STREET VISITE
Frontignan Hérault
Tarif : – –
Date : 2025-07-18 to 2025-10-11
Début : 2025-07-18
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-07-18 2025-08-08 2025-10-11
Découvrez les œuvres des street-artistes de renommée internationale du réseau Sete Sois Sete Luas accueillis dans le cadre des saisons culturelles de Frontignan la Peyrade.
Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 54 92 culture@frontignan.fr
English :
Discover the works of internationally-renowned street artists from the Sete Sois Sete Luas network as part of Frontignan la Peyrade’s cultural seasons.
German :
Entdecken Sie die Werke der international bekannten Street-Artists des Netzwerks Sete Sois Sete Luas, die im Rahmen der kulturellen Saisonen in Frontignan la Peyrade aufgenommen wurden.
Italiano :
Scoprite le opere degli artisti di strada di fama internazionale della rete Sete Sois Sete Luas, invitati a partecipare alle stagioni culturali di Frontignan la Peyrade.
Espanol :
Descubra la obra de artistas callejeros de fama internacional de la red Sete Sois Sete Luas, invitados a participar en las temporadas culturales de Frontignan la Peyrade.
