La stupéfaction Bistrot Le 40 Valréas

Bistrot Le 40 40 Cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

Début : 2025-09-25 18:30:00

fin : 2025-09-25 19:30:00

2025-09-25

Et si la reconstruction passait par le chaos, l’absurde et la poésie ?

« La Stupéfaction » est une fable contemporaine accueillie en résidence par le Centre Dramatique Des Villages.

Bistrot Le 40 40 Cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 37 02 38

English :

What if reconstruction came through chaos, absurdity and poetry?

« La Stupéfaction » is a contemporary fable hosted by the Centre Dramatique Des Villages.

German :

Was, wenn der Wiederaufbau durch Chaos, Absurdität und Poesie erfolgt?

« La Stupéfaction » ist eine zeitgenössische Fabel, die vom Centre Dramatique Des Villages als Residenz aufgenommen wurde.

Italiano :

E se la ricostruzione avvenisse attraverso il caos, l’assurdo e la poesia?

« La Stupéfaction » è una favola contemporanea ospitata dal Centre Dramatique Des Villages.

Espanol :

¿Y si la reconstrucción pasara por el caos, el absurdo y la poesía?

« La Stupéfaction » es una fábula contemporánea presentada por el Centre Dramatique Des Villages.

