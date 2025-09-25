La stupéfaction Bistrot Le 40 Valréas
La stupéfaction Bistrot Le 40 Valréas jeudi 25 septembre 2025.
La stupéfaction
Bistrot Le 40 40 Cours Victor Hugo Valréas Vaucluse
Début : 2025-09-25 18:30:00
fin : 2025-09-25 19:30:00
2025-09-25
Et si la reconstruction passait par le chaos, l’absurde et la poésie ?
« La Stupéfaction » est une fable contemporaine accueillie en résidence par le Centre Dramatique Des Villages.
Bistrot Le 40 40 Cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 37 02 38
English :
What if reconstruction came through chaos, absurdity and poetry?
« La Stupéfaction » is a contemporary fable hosted by the Centre Dramatique Des Villages.
German :
Was, wenn der Wiederaufbau durch Chaos, Absurdität und Poesie erfolgt?
« La Stupéfaction » ist eine zeitgenössische Fabel, die vom Centre Dramatique Des Villages als Residenz aufgenommen wurde.
Italiano :
E se la ricostruzione avvenisse attraverso il caos, l’assurdo e la poesia?
« La Stupéfaction » è una favola contemporanea ospitata dal Centre Dramatique Des Villages.
Espanol :
¿Y si la reconstrucción pasara por el caos, el absurdo y la poesía?
« La Stupéfaction » es una fábula contemporánea presentada por el Centre Dramatique Des Villages.
