La Suite Royale, Médiathèque de Saint-Brandan, Saint-Brandan

Informations pratiques

La Suite Royale Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque de Saint-Brandan Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

La Compagnie Choukibenn de Plounévez-Moëdec va nous régaler avec son spectacle musical et théâtral déjanté !

La Suite Royale, les aventures de Dédé Koat continuent en bidouilles et chansons !

Désormais roi, Dédé Koat à la vie de château avec les avantages mais aussi les soucis du métier ! Et très rapidement, il ne supporte plus cette captivité féodale. Il décide alors de parcourir son royaume incognito pour rendre visite à son vieux copain Jobig.

Dans ce nouvel épisode, Dédé va se retrouver mêlé au peuple et à ses déboires. Il devra encore une fois trouver des astuces pour résoudre ces problèmes au cours de son périple. Vous retrouverez dans cette aventure ponctuée de chansons : des voleurs, du banjo, du breton, un ogre et des objets improbables.

Médiathèque de Saint-Brandan 1 rue du Camareux 22800 Saint-Brandan Saint-Brandan 22800 Côtes-d’Armor Bretagne 0296740506 https://www.facebook.com/profile.php?id=100063292955127

Biblis en folie 2026

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