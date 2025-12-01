La suite royale Spectacle pour les enfants Salle des fêtes Cavan
Salle des fêtes Place de l'Église Cavan Côtes-d'Armor
Tarif : – –
Début : 2025-12-21 17:00:00
fin : 2025-12-21
2025-12-21
Désormais roi, Dédé Koat à la vie de château avec les avantages mais aussi les soucis du métier ! Et très rapidement, il ne supporte plus cette captivité féodale. Il décide alors de parcourir son royaume incognito pour rendre visite à son vieux copain Jobig.
Vous retrouverez dans cette aventure ponctuée de chansons des voleurs, du banjo, un ogre et des objets improbables. .
Salle des fêtes Place de l'Église Cavan 22140 Côtes-d'Armor Bretagne
