La suite royale Spectacle pour les enfants Salle des fêtes Cavan

La suite royale Spectacle pour les enfants

Salle des fêtes Place de l’Église Cavan Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-21 17:00:00

2025-12-21

Désormais roi, Dédé Koat à la vie de château avec les avantages mais aussi les soucis du métier ! Et très rapidement, il ne supporte plus cette captivité féodale. Il décide alors de parcourir son royaume incognito pour rendre visite à son vieux copain Jobig.

Vous retrouverez dans cette aventure ponctuée de chansons des voleurs, du banjo, un ogre et des objets improbables. .

Salle des fêtes Place de l’Église Cavan 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 80 55

