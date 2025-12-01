La suite (sur BACH) bien calée à la salle des fêtes Hiis
La suite (sur BACH) bien calée, spectacle pour piano et jonglage à 4 mains par la Cie Eliane,
le dimanche 14 décembre à 16h30 à la salle des fêtes de Hiis.
Tout public. Tarifs 8 € 5 €.
English :
La suite (sur BACH) bien calée, a show for piano and 4-hand juggling by Cie Eliane,
sunday December 14 at 4:30 pm at the Hiis village hall.
All audiences. Prices: 8 ? 5 ?.
