LA SUITE (SUR BACH) BIEN CALÉE POUR PIANO ET BALLES À 4 MAINS SALLE ANGÈLE DEL RIO BETTINI Portet-sur-Garonne

LA SUITE (SUR BACH) BIEN CALÉE POUR PIANO ET BALLES À 4 MAINS

SALLE ANGÈLE DEL RIO BETTINI Allée du Grand Chêne Portet-sur-Garonne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Pensez à vous inscrire pour assister à cette performance rare, à la croisée des arts.

Avec délicatesse et humour, Paul Quénée et Máximo Pastor offrent une création où musique et jonglerie s’apprivoisent, s’influencent et s’éclairent mutuellement.

Sur scène, les deux artistes brouillent les frontières entre leurs disciplines respectives. Le musicien devenu jongleur et le jongleur devenu musicien tissent un dialogue poétique où chaque geste répond à une note, chaque lancer à une nuance. Le résultat un concert jonglé, où la musique classique jouée au piano se mêle à la danse aérienne des balles. Au cœur de ce dispositif, une force invisible mais essentielle la gravité, qui dicte le tempo autant aux œuvres de Jean-Sébastien Bach qu’aux trajectoires des objets. .

SALLE ANGÈLE DEL RIO BETTINI Allée du Grand Chêne Portet-sur-Garonne 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 29 31 centreculturel@portetgaronne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Don’t forget to sign up for this rare performance at the crossroads of the arts.

L’événement LA SUITE (SUR BACH) BIEN CALÉE POUR PIANO ET BALLES À 4 MAINS Portet-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-01-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE