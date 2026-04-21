Hégenheim

La Sundgauvienne

2 rue du Collège Hégenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-10 08:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Placée sous le signe du sport et de la convivialité, la Sundgauvienne est l’un des grands rendez-vous vélo du territoire. Ouverte à tous les passionnés, cette cyclosportive allie performance et plaisir de rouler dans une ambiance chaleureuse.

Deux parcours sont proposés un tracé de 122 km pour les amateurs de défi sportif et un circuit de 71 km en version randonnée. Les cyclistes traverseront les superbes paysages vallonnés du Sundgau, entre routes de campagne et panoramas typiques.

Tout au long de la journée, l’atmosphère se veut festive et authentique, avec des ravitaillements gourmands, de la musique et diverses animations pour accompagner participants et visiteurs.

En 2026, la manifestation franchira un nouveau cap en accueillant les Championnats de France Masters de cyclisme sur route, affirmant ainsi son rayonnement national et son solide ancrage territorial.

Plus d’informations et inscription sur

https://lasundgauvienne.fr/

Itinéraires de la cyclosportive (122km) et de la randonnée (71km) à télécharger ci-dessous .

2 rue du Collège Hégenheim 68220 Haut-Rhin Grand Est

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English :

L’événement La Sundgauvienne Hégenheim a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue