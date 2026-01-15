LA SUPERS EXPO Lunel

LA SUPERS EXPO

48 Boulevard Lafayette Lunel Hérault

Du 17 janvier au 21 mars 2026

Vernissage le 16 janvier 2026 à 19h

Espace Feuillade

Entrée libre et gratuite

Des visites guidées et ateliers pédagogiques sont proposés en partenariat avec la Maison Rousseau les mercredis 28 janvier, 11 et 25 février, et 12 mars à 14h.

Rendez-vous maintenant incontournable de la culture à Lunel, l’exposition BD est de retour !

Pour l’édition 2026, l’espace Louis Feuillade accueillera, pendant 2 mois, le travail du dessinateur Dawid ! Au travers une centaine de planches et de dessins originaux, plongez au cœur de l’univers de ce dessinateur de talent aux multiples facettes.

Si le plus clair de l’exposition sera consacrée à Supers (scénario Frédéric Maupomé Editions La Gouttière), la série jeunesse qui l’a fait connaître, vous découvrirez aussi les originaux de la série sans texte Les Mômes (scénario Delphine Cuveele Editions La Gouttière), du roman graphique Les cheveux d’Edith (scénario Fabienne Blanchut & Catherine Locandro Dargaud) et des travaux plus personnels. .

48 Boulevard Lafayette Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 84 19

From January 17 to March 21, 2026

Opening January 16, 2026 at 7pm

Espace Feuillade

Free admission

Guided tours and educational workshops are offered in partnership with Maison Rousseau on Wednesdays January 28, February 11 and 25, and March 12 at 2pm.

