Informations pratiques

Surbourg

La surbourgeoise

Rue du Stade Surbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Participez à ce parcours de 5km dans le village ouvert aux coureurs et aux marcheurs ! Sur inscription.

Venez nombreux participer à la 5eme édition de la Surbourgeoise, qui déferlera dans les rues de Surbourg. Cette manifestation sportive non chronométrée et sans classement est ouverte aux femmes et aux hommes. Le parcours de 5 km emprunte les rues du village et passe devant l’abbatiale du XIème siècle et dans la partie historique de Surbourg avec ses maisons Alsaciennes et son relief. Les marcheurs et les coureurs pourront constater que Surbourg a des hauts et des bas ! .

Rue du Stade Surbourg 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 6 38 83 61 69 2c4s@free.fr

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English :

Take part in this 5km course in the village, open to runners and walkers! Registration required.

L’événement La surbourgeoise Surbourg a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme de l’Alsace Verte