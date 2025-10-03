La surprise du chef Bibliothèque Colombine Grenoble
La surprise du chef 3 et 4 octobre Bibliothèque Colombine Isère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-03T13:00:00 – 2025-10-03T18:00:00
Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T18:00:00
Dans le cadre du Mois des p’tits lecteurs
À qui appartient ce plat ? Dans ce restaurant, une petite brebis apprentie serveuse doit attribuer les plats aux clients affamés. Pour qui le plat de fromage avarié ? Pour qui le poisson et les pots de miel géants ?
Une exposition drôle et gourmande.
Illustrations d’Élo extraites du livre La surprise du chef – textes de Clémence Sabbagh – éditions Palomita
Bibliothèque Colombine Galerie de l'Arlequin, 38100 Grenoble, France. Sur 670 m², la bibliothèque Colombine située dans le quartier de l'Arlequin permet la cohabitation de différents publics, grâce à des plateaux répartis sur 2 niveaux. La collection propose 25 000 documents, dont 2 collections spécialisées : le conte (dont une collection pour adultes unique dans le réseau) et le théâtre jeunesse. Tram A : arrêt Arlequin.
Elo-Clémence Sabbagh