La surprise du chef Bibliothèque Mimi Mingat Lerme Grenoble

La surprise du chef 3 et 4 octobre Bibliothèque Mimi Mingat Lerme Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T13:00:00 – 2025-10-03T18:30:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Dans le cadre du Mois des p’tits lecteurs

À qui appartient ce plat ? Dans ce restaurant, une petite brebis apprentie serveuse doit attribuer les plats aux clients affamés. Pour qui le plat de fromage avarié ? Pour qui le poisson et les pots de miel géants ?

Une exposition drôle et gourmande.

Illustrations d’Élo extraites du livre La surprise du chef – textes de Clémence Sabbagh – éditions Palomita

Bibliothèque Mimi Mingat Lerme 1 Rue de la Bajatière, 38100 Grenoble, France Grenoble 38100 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33476037183 https://bm-grenoble.fr/bib-abbaye-les-bains.aspx La bibliothèque Mimi Mingat-Lerme dans le quartier d’Abbaye-les-Bains se caractérise par son architecture remarquable et son square fleuri. Installée depuis 1997 sur le site d’une ancienne piscine, elle a gardé le cachet d’un bâtiment des années 30.

Lieu de convivialité dans lequel cohabitent des publics de tous âges, elle propose des collections variées et adaptées à tous dans un espace lumineux et agréable.

Elo-Clémence Sabbagh