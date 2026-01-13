La switch à Landry sur grand écran Bibliothèque Landry Rennes 28 janvier et 18 mars Ille-et-Vilaine

Une séance pour découvrir des jeux variés : de manière immersive sur grand écran le 28 janvier, et pour incarner un chat errant dans une cité futuriste dans le jeu Stray le 18 mars.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-28T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-18T16:30:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 39

Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39



