La Sylviculture mélangée à couvert continu pourquoi ? comment ? Rempnat

Une journée forestière pour faire tomber les idées reçues et découvrir la Sylviculture Mélangée à Couvert Continu (SMCC), sa technicité, ses bénéfices économiques, écologiques, sociaux dans le contexte de changement climatique.
La journée se déroulera en forêt privée à REMPNAT et dans les environs.
Le lieu de rendez-vous sera donné à l’inscription.
Animation et organisation par le PNR Millevaches, Prosilva, le CNPF NA, et les Communes Forestières NA.
Repas sur réservation à la charge des participants. Pensez à porter des chaussures et des vêtements adaptés à la marche en forêt.
