La Sylviculture mélangée à couvert continu pourquoi ? comment ?

Rempnat Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Une journée forestière pour faire tomber les idées reçues et découvrir la Sylviculture Mélangée à Couvert Continu (SMCC), sa technicité, ses bénéfices économiques, écologiques, sociaux dans le contexte de changement climatique.

La journée se déroulera en forêt privée à REMPNAT et dans les environs.

Le lieu de rendez-vous sera donné à l’inscription.

Animation et organisation par le PNR Millevaches, Prosilva, le CNPF NA, et les Communes Forestières NA.

Repas sur réservation à la charge des participants. Pensez à porter des chaussures et des vêtements adaptés à la marche en forêt.

>> Gratuit, nombre de places limité. Sur réservation par mail j.goubely@pnr-millevaches.fr avant le 3 décembre << . Rempnat 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine j.goubely@pnr-millevaches.fr English : La Sylviculture mélangée à couvert continu pourquoi ? comment ?

German : La Sylviculture mélangée à couvert continu pourquoi ? comment ?

Italiano :

Espanol : La Sylviculture mélangée à couvert continu pourquoi ? comment ?

L’événement La Sylviculture mélangée à couvert continu pourquoi ? comment ? Rempnat a été mis à jour le 2025-11-12 par PNR Millevaches en Limousin