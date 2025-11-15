Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La Sylviculture mélangée à couvert continu pourquoi ? comment ? Rempnat mercredi 10 décembre 2025.

Rempnat Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-10

2025-12-10

Une journée forestière pour faire tomber les idées reçues et découvrir la Sylviculture Mélangée à Couvert Continu (SMCC), sa technicité, ses bénéfices économiques, écologiques, sociaux dans le contexte de changement climatique.
La journée se déroulera en forêt privée à REMPNAT et dans les environs.

Le lieu de rendez-vous sera donné à l’inscription.
Animation et organisation par le PNR Millevaches, Prosilva, le CNPF NA, et les Communes Forestières NA.
Repas sur réservation à la charge des participants. Pensez à porter des chaussures et des vêtements adaptés à la marche en forêt.
>> Gratuit, nombre de places limité. Sur réservation par mail j.goubely@pnr-millevaches.fr avant le 3 décembre <<

