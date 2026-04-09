La symbolique chrétienne depuis les origines Salle des Floralies La Baule-Escoublac
jeudi 1 octobre 2026 · Salle des Floralies · La Baule-Escoublac
Informations pratiques
La Baule-Escoublac
La symbolique chrétienne depuis les origines
Salle des Floralies Place des salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 14:30:00
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-10-01
Mr Stephane Brosseau nous parle de la symbolique chrétienne depuis les origines et les messages que les batisseurs nous ont transmis. .
Salle des Floralies Place des salines La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire college.interages.labaule@gmail.com
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English :
L’événement La symbolique chrétienne depuis les origines La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44
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