La symbolique des couleurs Musée d’arts de Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-04 16:00 – 17:15

Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligneTarifs : 12€/8€/4€/2,5€ Adulte

Codifiées, symboliques ou expressives, fruits d’un savoir-faire technique, les couleurs d’un tableau peuvent révéler beaucoup d’une époque, d’une culture ou d’une démarche artistique.Cette visite vous propose une immersion au cœur de la couleur afin de comprendre l’évolution de son histoire et de sa fonction à travers une sélection d’œuvres du Moyen-âge à nos jours.Durée : 1h15

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=1923860897370400195



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