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La symbolique des couleurs Musée d’arts de Nantes Nantes

vendredi 4 décembre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes

La symbolique des couleurs Musée d’arts de Nantes Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 4 décembre 2026
Fin
vendredi 4 décembre 2026
Heure de début
16:00
Lieu
Musée d'arts de Nantes
Adresse
10 Rue Georges Clemenceau
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligneTarifs : 12€/8€/4€/2,5€

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-04 16:00 – 17:15
Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligneTarifs : 12€/8€/4€/2,5€ Adulte 

Codifiées, symboliques ou expressives, fruits d’un savoir-faire technique, les couleurs d’un tableau peuvent révéler beaucoup d’une époque, d’une culture ou d’une démarche artistique.Cette visite vous propose une immersion au cœur de la couleur afin de comprendre l’évolution de son histoire et de sa fonction à travers une sélection d’œuvres du Moyen-âge à nos jours.Durée : 1h15

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=1923860897370400195


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