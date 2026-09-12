La symbolique des couleurs Musée d’arts de Nantes Nantes
vendredi 4 décembre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-04 16:00 – 17:15
Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligneTarifs : 12€/8€/4€/2,5€ Adulte
Codifiées, symboliques ou expressives, fruits d’un savoir-faire technique, les couleurs d’un tableau peuvent révéler beaucoup d’une époque, d’une culture ou d’une démarche artistique.Cette visite vous propose une immersion au cœur de la couleur afin de comprendre l’évolution de son histoire et de sa fonction à travers une sélection d’œuvres du Moyen-âge à nos jours.Durée : 1h15
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=1923860897370400195
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