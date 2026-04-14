La symétrie des rêves (ANNULÉ), Hôtel de Ville, Saint-Sébastien-sur-Loire

La symétrie des rêves (ANNULÉ) 4 mai – 4 juillet Hôtel de Ville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-04T08:30:00+02:00 – 2026-05-04T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T09:00:00+02:00 – 2026-07-04T12:00:00+02:00

L’exposition « La symétrie des rêves » annoncée du 4 mai au 4 juillet est annulée et ne sera pas reportée.

Hôtel de Ville Pl. Marcellin Verbe, Saint-Sébastien-sur-Loire Saint-Sébastien-sur-Loire 44230 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « mediation@saintsebastien.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.saintsebastien.fr/agenda/la-symetrie-des-reves/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 80 86 05 »}]

Exposition présentée par le Muséum de la métropole de Nantes Art naturalites