La Sympathique #25 Salle René Beaudet Lans

La Sympathique #25

Salle René Beaudet 31 grande rue Lans Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-04

Nouvelle édition de la Sympathique à Lans. Après le tremplin de novembre dernier, c’est l’heure pour nos gagnants de récolter leur laurier et ouvrir notre soirée concert avant notre groupe tribute à rayonnement européen.

Cette année encore on frappe fort et pour vous mettre en jambe, les Seven Balls, parce qu’ils sont 4. Leur son sirupeux comme un bon pinot noir de garde vous fera redécouvrir la chaleur du Saxo assemblé savamment aux distorsions des cordes. Des creusotins certes, mais taillés pour la scène et les grands espaces. Originaire de Lille, ils rayonnent internationalement et ils vont vous rappeler la chaleur des gens du Nord mais avec la fougue et la folie des californiens grâce à leur show, voici Red Hot Experience. Sur place une buvette avec soda, 4 becs et quelques grains de raisins ainsi qu’un Brasero pour raviver la flamme et effacer la flemme. On compte sur vous pour réserver rapidement car l’année passée nous avions refusé près de 100 personnes. .

Salle René Beaudet 31 grande rue Lans 71380 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lans.k.art71@gmail.Com

