La Sympathique Salle René Beaudet Lans

La Sympathique

Salle René Beaudet 31 Grande Rue Lans Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 19:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Lans K’Art présente LA SYMPATHIQUE le 04 avril 2026 dés 19h30 à la salle René Beaudet de Lans.

Apéro Brasero Concerts

Première partie Out Loud

Tete d’affiche One Noise ( tribute Noir Désir )

réservation Helloasso.com 10EUR

lans’Bigu

info lans.k.art71@gmail.com

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Salle René Beaudet 31 Grande Rue Lans 71380 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lans.k.art71@gmail.com

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English : La Sympathique

L’événement La Sympathique Lans a été mis à jour le 2026-03-11 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I