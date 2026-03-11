La Sympathique Salle René Beaudet Lans
La Sympathique Salle René Beaudet Lans samedi 4 avril 2026.
La Sympathique
Salle René Beaudet 31 Grande Rue Lans Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 19:30:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Lans K’Art présente LA SYMPATHIQUE le 04 avril 2026 dés 19h30 à la salle René Beaudet de Lans.
Apéro Brasero Concerts
Première partie Out Loud
Tete d’affiche One Noise ( tribute Noir Désir )
réservation Helloasso.com 10EUR
lans’Bigu
info lans.k.art71@gmail.com
Facebook Lans K’Art .
Salle René Beaudet 31 Grande Rue Lans 71380 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lans.k.art71@gmail.com
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English : La Sympathique
L’événement La Sympathique Lans a été mis à jour le 2026-03-11 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I