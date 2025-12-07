La Sympa’TIC rencontre les Décapsuleurs – Match d’impro Théâtre du Sphinx Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-07 16:00 –

Gratuit : non 12 € 12 € Billetterie : theatredusphinx.com Tout public

Match d’improvisation théâtral La Sympa’TIC affronte les Décapsuleurs dans une joute rythmée par l’humour et l’instantané. Les répliques fusent, les univers se croisent, chaque équipe défend son style avec une énergie ludique et décalée. Cette représentation met à l’honneur l’improvisation collective et la créativité scénique, portée par deux troupes prêtes à tout pour remporter la partie.

Théâtre du Sphinx Centre-ville Nantes 44000

06 84 49 86 92 http://www.theatredusphinx.com contact@theatredusphinx.com https://www.theatredusphinx.com/