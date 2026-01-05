La Sym’Patoch 2026 Parc des Expositions l’Eduen Autun

La Sym’Patoch 2026

Préparez vos kilts, accordez vos cornemuses et enfilez vos plus belles boots la Sym’Patoch 2026 débarque à Autun, à l’Eduen, pour une soirée qui s’annonce furieusement rock et follement celtique. Une édition qui promet de faire vibrer les murs, danser les pintes et réchauffer les cœurs !

Au programme, trois formations prêtes à déclencher un raz-de-marée de bonne humeur

– The Rumpled Un concentré d’énergie pure, où violon enflammé et guitare survoltée s’entremêlent dans un tourbillon festif. Entre folk, punk et influences celtiques, ils transforment chaque concert en un véritable ouragan sonore. Prépare-toi à sauter, chanter, et perdre ta voix… avec le sourire !

– The Mullins La tradition se teinte de rock, la mélodie flirte avec la rébellion, les Mullins viennent souffler un vent d’Irlande sur la scène. Des refrains qui s’attrapent comme un phare dans la nuit, des rythmes qui filent droit au cœur… on lève le coude, on tape du pied, et on en redemande !

– The Lucky Trolls Plus chanceux que des leprechauns, plus malicieux que jamais, ils décochent leur folk celtique comme une flèche dans le public. Accordéons déchaînés, voix galvanisantes et ambiance de pub irlandais transportée à Autun impossible de rester sur sa chaise !

La Sym’Patoch, c’est l’événement où l’on trinque à l’amitié, où l’on danse jusqu’au bout de la nuit, où chaque note sent la tourbe, la sueur et la fête.Alors rassemble ta tribu, hisse ton drapeau vert et viens faire trembler l’Eduen !

Le rock celtique n’attend plus que toi.

Infos pratiques

Buvette, Snack et Vestiaire sur place.

2 hôtels à moins de 50m,

Parking gratuit non surveillé,

Parking campings cars à moins de 100m,

Places non remboursables. .

Parc des Expositions l’Eduen 1 Av. André Frenaud Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 25 70 82 lesbeurdins@lilo.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

