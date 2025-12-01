La Symphonie de Noël Chasse aux trésors et atelier créatif

8bis Quai Carnot Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-01

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-01 2025-12-20

À l’occasion des fêtes de fin d’année, la SPL Saumur Val de Tourisme propose des animations au sein de l’Office de Tourisme de Saumur.

Au programme

• Chasse aux trésors La Symphonie de Noël (6-10 ans)

Une veille de Noël pas comme les autres au Pôle Nord… Le grand Concert de Noël doit bientôt commencer, mais catastrophe les huit lutins musiciens ont disparu ! Le Père Noël fait appel aux enfants pour les retrouver.

Munis d’un livret rempli d’énigmes et d’indices, les enfants partiront sur les traces des lutins cachés et tenteront d’ouvrir le coffre au trésor qui renferme la surprise finale.

• Atelier créatif “Décore ta suspension de Noël” (3-10 ans)

Les plus jeunes pourront laisser libre cours à leur imagination en réalisant une jolie décoration à suspendre dans le sapin. Un souvenir unique à rapporter à la maison.

• Dépose ta lettre au Père Noël

Les enfants pourront également déposer leur lettre dans la boîte spéciale installée à l’Office de Tourisme sur nos horaires d’ouverture habituels.

PRECISIONS HORAIRES

Du 01/12 au 19/12/2025 le mercredi et samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.

Du 20/12/2025 au 03/01/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.

sauf les 1er janvier et 25 décembre. .

8bis Quai Carnot Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 20 60 infos@ot-saumur.fr

English :

To celebrate the festive season, SPL Saumur Val de Tourisme is organizing events at the Saumur Tourist Office.

L’événement La Symphonie de Noël Chasse aux trésors et atelier créatif Saumur a été mis à jour le 2025-11-26 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME