La symphonie des arbres film documentaire Les Forges de Fraisans Fraisans

La symphonie des arbres film documentaire

Les Forges de Fraisans 6, Rue des Cites des Forges Fraisans Jura

2025-11-06 19:00:00

2025-11-06 21:00:00

2025-11-06

Film documentaire Hans Lukas Hansen

Durée 90 min

Gaspar Borchardt, luthier à Crémone, est depuis des années habité par l’idée de fabriquer un violon d’exception. Pour réaliser un instrument capable de rivaliser avec un Stradivarius, il se met en quête du bois le plus parfait, un érable multicentenaire devenu presque introuvable. Pour trouver la perle rare, Gaspar se rend dans les forêts d’Europe centrale, dans des zones encore couvertes de mines antipersonnel, guidé par des personnages aussi intrigants qu’inquiétants. Mais s’il y parvient, il pourra offrir à Janine Jansen, célèbre violoniste néerlandaise, l’instrument le plus parfait de sa carrière de luthier.

Intervenantes Annette Osann et Olga Londe toutes les deux luthières. .

Les Forges de Fraisans 6, Rue des Cites des Forges Fraisans 39700 Jura Bourgogne-Franche-Comté

