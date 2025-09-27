La Symphonie des Chauve-souris Cie Mycélium / Théâtre Les 3 Chênes Loiron-Ruillé

La Symphonie des Chauve-souris Cie Mycélium / Théâtre Les 3 Chênes Loiron-Ruillé samedi 27 septembre 2025.

La Symphonie des Chauve-souris Cie Mycélium / Théâtre Les 3 Chênes

Loiron-Ruillé Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 19:00:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Arts de rue

La compagnie Mycélium entre en communication avec les chauves-souris ! Plus précisément elle échange des signes à travers un dispositif innovant de détecteur d’ultrasons permettant de chanter et de faire de la musique avec elles. Un récepteur, un émetteur, des fréquences de part et d’autres le dialogue peut s’instaurer, la symphonie commencer…

• Théâtre Les 3 Chênes

• Samedi 27 septembre à 19h

• Tout public dès 6 ans

• Gratuit sur réservation .

Loiron-Ruillé 53320 Mayenne Pays de la Loire

English :

Street art

German :

Straßenkünste

Italiano :

Arti di strada

Espanol :

Artes de calle

L’événement La Symphonie des Chauve-souris Cie Mycélium / Théâtre Les 3 Chênes Loiron-Ruillé a été mis à jour le 2025-08-26 par LAVAL TOURISME