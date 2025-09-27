La Symphonie des Chauve-souris Cie Mycélium / Théâtre Les 3 Chênes Loiron-Ruillé
Loiron-Ruillé Mayenne
Arts de rue
La compagnie Mycélium entre en communication avec les chauves-souris ! Plus précisément elle échange des signes à travers un dispositif innovant de détecteur d’ultrasons permettant de chanter et de faire de la musique avec elles. Un récepteur, un émetteur, des fréquences de part et d’autres le dialogue peut s’instaurer, la symphonie commencer…
• Théâtre Les 3 Chênes
• Samedi 27 septembre à 19h
• Tout public dès 6 ans
• Gratuit sur réservation .
Loiron-Ruillé 53320 Mayenne Pays de la Loire
