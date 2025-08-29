La symphonie des Chauve-Souris Laval

La symphonie des Chauve-Souris Laval vendredi 29 août 2025.

La symphonie des Chauve-Souris

Laval Mayenne

Début : 2025-08-29 20:30:00

fin : 2025-08-29 21:30:00

2025-08-29

En contact avec les chauves-souris

La compagnie Mycélium vous propose de rentrer en communication avec les chauves-souris ! Plus précisément, échangez avec elles à travers un dispositif innovant de détecteur d’ultrasons permettant de chanter et de faire de la musique.

Spectacle gratuit sur réservation. Accessible aux enfants dès 6 ans accompagnés.

Inscription auprès du Centre d’Initiation à la Nature .

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50

English :

In contact with bats

German :

In Kontakt mit Fledermäusen

Italiano :

A contatto con i pipistrelli

Espanol :

En contacto con murciélagos

