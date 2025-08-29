La symphonie des Chauve-Souris Laval
La symphonie des Chauve-Souris Laval vendredi 29 août 2025.
La symphonie des Chauve-Souris
Laval Mayenne
Début : 2025-08-29 20:30:00
fin : 2025-08-29 21:30:00
2025-08-29
En contact avec les chauves-souris
La compagnie Mycélium vous propose de rentrer en communication avec les chauves-souris ! Plus précisément, échangez avec elles à travers un dispositif innovant de détecteur d’ultrasons permettant de chanter et de faire de la musique.
Spectacle gratuit sur réservation. Accessible aux enfants dès 6 ans accompagnés.
Inscription auprès du Centre d’Initiation à la Nature .
Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50
