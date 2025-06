La symphonie des chauves-souris COULEURS PARASOL Ancenis-Saint-Géréon 20 août 2025 21:30

Venez faire de la musique avec des chauves-souris à travers un dispositif unique !!

La compagnie Mycélium propose de rentrer en communication, plus précisément d’échanger des signes, avec les chauves-souris à travers un dispositif innovant

de détecteur d’ultrasons permettant de chanter et de faire de la musique avec elles.

Entre science joyeuse, textes poétiques et musique électronique, La Symphonie des chauves-souris est à la fois une veillée initiatique et une expérience réelle de contact avec d’autres espèces, qui nous invite à prendre conscience de la beauté d’autres manières d’exister.

L’équipe dispose d’une bat-box (un microrécepteur) qui transforme les ultrasons émis par les chauves-souris en sons audibles pour l’oreille humaine, et

un micro qui transforme les paroles, les chants et la musique en ultrasons pour les

chauves-souris.

Un récepteur, un émetteur, des fréquences de part et d’autre le dialogue peut s’instaurer, la symphonie commencer…

Durée : 50 min

Tout public à partir de 4 ans.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Spectacle de Couleurs Parasols Théâtre de Verdure ( repli à la salle de la Charbonnière Espace E. Landrain en cas de pluie ) .

Parc du château

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 87 07 couleurs.parasol@ancenis-saint-gereon.fr

English :

Come and make music with bats through a unique device!

German :

Kommt und macht Musik mit Fledermäusen durch ein einzigartiges Gerät!!!

Italiano :

Venite a fare musica con i pipistrelli utilizzando un dispositivo unico!

Espanol :

¡Ven a hacer música con murciélagos utilizando un dispositivo único!

