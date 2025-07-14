La symphonie des chauves-souris Pithiviers

La symphonie des chauves-souris

12 Place Denis Poisson Pithiviers Loiret

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 20:30:00

fin : 2026-04-07 22:30:00

Date(s) :

2026-04-07

La Symphonie des chauves-souris mêle science, poésie et musique électro pour dialoguer avec les chauves-souris via ultrasons.

Une veillée sensorielle et initiatique où humains et animaux échangent chants et fréquences, explorant d’autres façons d’exister.

La compagnie Mycélium propose La Symphonie des chauves-souris, une veillée sensorielle et poétique mêlant science joyeuse, textes inspirés et musique électronique. Grâce à un détecteur d’ultrasons (bat-box), les sons des chauves-souris deviennent audibles, tandis qu’un système permet de leur répondre en chant, parole ou musique. Ce dispositif inédit crée un véritable dialogue sonore entre espèces.

Dans une ambiance nocturne et immersive, les participants vivent une expérience rare entrer en contact avec ces créatures fascinantes et questionner notre rapport au vivant.

Un spectacle innovant, à la croisée de l’art et de la science, qui émerveille autant qu’il sensibilise. 18 .

12 Place Denis Poisson Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 06 45

English :

La Symphonie des chauves-souris combines science, poetry and electro music to create a dialogue with bats via ultrasound.

A sensory and initiatory vigil where humans and animals exchange songs and frequencies, exploring other ways of existing.

German :

Die Fledermaus-Symphonie verbindet Wissenschaft, Poesie und Elektromusik, um über Ultraschall mit den Fledermäusen in Dialog zu treten.

Eine sinnliche und initiatorische Nachtwache, in der Menschen und Tiere Gesänge und Frequenzen austauschen und andere Arten des Daseins erforschen.

Italiano :

La Symphonie des chauves-souris combina scienza, poesia e musica elettronica per creare un dialogo con i pipistrelli attraverso gli ultrasuoni.

Una serata sensoriale e iniziatica in cui uomini e animali si scambiano canti e frequenze, esplorando altri modi di esistere.

Espanol :

La Symphonie des chauves-souris combina ciencia, poesía y música electrónica para crear un diálogo con los murciélagos a través de ultrasonidos.

Una velada sensorial e iniciática en la que humanos y animales intercambian cantos y frecuencias, explorando otras formas de existir.

L’événement La symphonie des chauves-souris Pithiviers a été mis à jour le 2025-07-14 par OT GRAND PITHIVERAIS