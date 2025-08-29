La Symphonie des chauves-souris spectacle de la compagnie Mycélium Allée du centre aérée Laval

Début : 2025-08-29 21:00:00

fin : 2025-08-29 22:00:00

2025-08-29

La Symphonie des Chauves-Souris, un voyage sensoriel entre ombre et lumière. La Compagnie Mycélium vous invite à une expérience poétique et immersive où musique, conte et science s’entrelacent. « La Symphonie des Chauves-Souris » dévoile l’univers fascinant de ces créatures de la nuit à travers une mise en scène envoûtante, mêlant sons mystérieux et mélodies en harmonie avec le vivant. Un spectacle où l’art et la nature se rencontrent pour éveiller les sens et émerveiller petits et grands ! .

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50 environnement@agglo-laval.fr

La Symphonie des Chauves-Souris, a sensory journey between light and shadow. Compagnie Mycélium invites you to a poetic, immersive experience where music, storytelling and science intertwine.

Die Symphonie der Fledermäuse, eine sinnliche Reise zwischen Licht und Schatten. Die Compagnie Mycélium lädt Sie zu einer poetischen und immersiven Erfahrung ein, bei der Musik, Märchen und Wissenschaft miteinander verwoben sind.

La Symphonie des Chauves-Souris, un viaggio sensoriale tra luci e ombre. La Compagnie Mycélium vi invita a un’esperienza poetica e immersiva in cui musica, narrazione e scienza si intrecciano.

La Symphonie des Chauves-Souris, un viaje sensorial entre luces y sombras. La Compagnie Mycélium le invita a una experiencia poética y envolvente en la que se entrelazan la música, la narración y la ciencia.

