La symphonie des couleurs Claveyson
dimanche 4 octobre 2026 · Claveyson
Informations pratiques
Claveyson
La symphonie des couleurs
Salle des fêtes Claveyson Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 10:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Exposition d’œuvres d’art avec tournage sur bois par André Beaugiraud et bijouterie artisanale par Marie Trallero.
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Salle des fêtes Claveyson 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 04 00 01 fbeaugiraud@gmail.com
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English :
Art exhibition featuring woodturning by André Beaugiraud and handmade jewelry by Marie Trallero.
L’événement La symphonie des couleurs Claveyson a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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