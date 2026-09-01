Informations pratiques

Claveyson

La symphonie des couleurs

Salle des fêtes Claveyson Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Exposition d’œuvres d’art avec tournage sur bois par André Beaugiraud et bijouterie artisanale par Marie Trallero.

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Salle des fêtes Claveyson 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 04 00 01 fbeaugiraud@gmail.com

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English :

Art exhibition featuring woodturning by André Beaugiraud and handmade jewelry by Marie Trallero.

L’événement La symphonie des couleurs Claveyson a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche